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В Мишкинском районе инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем мопеда

В Мишкинском районе инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем мопеда

Мишкинский район | 23 май 2020 | 17:36

В Башкирии был задержан пьяный 49-летний мужчина. Он управлял мопедом без шлема, чем и привлек внимание сотрудников ГИБДД. Но позже началась погоня, и мужчина ринулся удирать от инспекторов через поле.

Мужчина был замечен сотрудниками ГИБДД при патрулировании в одном из селений Мишкинского района. Мужчина проигнорировал просьбу патруля остановиться и продолжил движение. Инспекторы поехали за ним.



Пытаясь скрыться, мужчина выехал в поле. За ним последовал сотрудник ГИБДД, но уже пешим ходом. Скоро нарушитель был задержан.

Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ:
Известно, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, за что был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на срок 10 суток. Сейчас ему грозит уже уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии транспортным средством.
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Источник: bash.news

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