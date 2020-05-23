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Авария в Уфе: столкнулись две легковушки, от удара 7-летнюю девочку выбросило из машины

Авария в Уфе: столкнулись две легковушки, от удара 7-летнюю девочку выбросило из машины

Уфа | 23 май 2020 | 22:25

Сегодня, 23 мая, в Уфе на пересечении улиц Гончарова и 40 лет Октября произошло серьезное ДТП.



Оказалось, «Лада-Гранта», которой управлял 48-летний мужчина, влетела в Hyundai Solaris. Удар был настолько сильный, что пассажиры отечественной легковушки — 31-летняя женщина и трое ее детей: 4-летняя и 7-летняя девочки, а также 2-летний мальчик были госпитализированы.

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— На месте происшествия предварительно было установлено, что пассажиры «Лады» ремнями безопасности были не пристегнуты, в салоне какие-либо удерживающие устройства отсутствовали. Именно поэтому от удара 7-летнюю девочку выбросило из автомобиля, — отметили в ГИБДД Башкирии.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

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