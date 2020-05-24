Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»

Мелеузовский район | 24 май 2020 | 11:34

Вечером, 23 мая, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП



Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 9 км трассы Смаково-Басурмановка-Юмагузино-Воскресенское «Лада Калина», за рулем которой был 61-летний местный житель, съехала в кювет и опрокинулась.



- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, — добавили в ведомстве.

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