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Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»

Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»

Мелеузовский район | 24 май 2020 | 11:34

Вечером, 23 мая, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 9 км трассы Смаково-Басурмановка-Юмагузино-Воскресенское «Лада Калина», за рулем которой был 61-летний местный житель, съехала в кювет и опрокинулась.

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- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

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