Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»
Мелеузовский район | 24 май 2020 | 11:34
Вечером, 23 мая, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 9 км трассы Смаково-Басурмановка-Юмагузино-Воскресенское «Лада Калина», за рулем которой был 61-летний местный житель, съехала в кювет и опрокинулась.
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- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, — добавили в ведомстве.
Источник:
gtrk.tv
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