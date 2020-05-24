В Архангельском районе Башкирии медсестер контактировавших с коронавирусными пациентами заперли в морге

Архангельский район | 24 май 2020 | 14:55

Медсестры Архангельской центральной районной больницы в Башкирии рассказали, что их под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на всю ночь в морге, а чтобы не сбежали - приставили охранников. На такие меры руководство больницы пошло из-за того, что женщины контактировали с 65-летней пациенткой, у которой подтвердился коронавирус, пишет ProUfu.







Медсестры возмущались и плакали, но не могли ослушаться главного врача, которая, как они вспоминают, кричала на них что-то вроде: «Если не хотите идти так, пойдете в наручниках», - и пригрозила возбуждением уголовного дела. Медсестры были вынуждены согласиться.



По словам одной из сотрудниц больницы, контактировали с инфицированной пациенткой и лечащий врач, и инфекционист, и другие медсестры. Но закрыли почему-то только этих двух.



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После обращения в СМИ и прокуратуру «контактных» медсестер отправили домой на самоизоляцию. Сама главврач Архангельской ЦРБ в комментарии СМИ заявила, что помещение, куда отправили медсестер, является не моргом, а изолятором, находящимся рядом с моргом.