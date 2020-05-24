Авария в Уфе: видео жесткого столкновения "Газели" и "Kia"

Уфа | 24 май 2020 | 21:09

Момент сегодняшнего жесткого ДТП на проспекте Октября в Уфе попал на видео регистратора одного из попутных автомобилей. Напомним, 24 мая на перекрестке проспекта Октября и улицы Шафиева столкнулись «Kia Optima» и «Газель».







Грузовиком управлял 56-летний уфимец, за рулем «Kia Optima” находился 33-летний мужчина. Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.



По мнению пользователей, в теории вина, предположительно, у водителя “Газели”. Однако, не будь большой скорости у легкового автомобиля, столкновения можно было избежать.

-На проспекте Октября надо снизить скорость до 30 км/ч, надо успокоить трафик, успокоив трафик, снизится шум и аварийность, а последствия ДТП будут не такими фатальными.

-Тут, конечно, много факторов. И вина обоюдная. Kia летел по крайней левой полосе, а перед ним стоял кроссовер, из -за которого газелист его мог и не видеть. Ну, и скорость, конечно, просто бешеная.



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Фото: скриншот с видео