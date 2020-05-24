Авария в Уфе: видео жесткого столкновения "Газели" и "Kia"

Момент сегодняшнего жесткого ДТП на проспекте Октября в Уфе попал на видео регистратора одного из попутных автомобилей. Напомним, 24 мая на перекрестке проспекта Октября и улицы Шафиева столкнулись «Kia Optima» и «Газель».
Грузовиком управлял 56-летний уфимец, за рулем «Kia Optima” находился 33-летний мужчина. Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
По мнению пользователей, в теории вина, предположительно, у водителя “Газели”. Однако, не будь большой скорости у легкового автомобиля, столкновения можно было избежать.