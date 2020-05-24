Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: видео жесткого столкновения "Газели" и "Kia"

Авария в Уфе: видео жесткого столкновения "Газели" и "Kia"

Авария в Уфе: видео жесткого столкновения "Газели" и "Kia"

Уфа | 24 май 2020 | 21:09

Момент сегодняшнего жесткого ДТП на проспекте Октября в Уфе попал на видео регистратора одного из попутных автомобилей. Напомним, 24 мая на перекрестке проспекта Октября и улицы Шафиева столкнулись «Kia Optima» и «Газель».



Грузовиком управлял 56-летний уфимец, за рулем «Kia Optima” находился 33-летний мужчина. Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По мнению пользователей, в теории вина, предположительно, у водителя “Газели”. Однако, не будь большой скорости у легкового автомобиля, столкновения можно было избежать.

Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»

Читайте также:

Авария в Мелеузовском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель «Лады Калина»

-На проспекте Октября надо снизить скорость до 30 км/ч, надо успокоить трафик, успокоив трафик, снизится шум и аварийность, а последствия ДТП будут не такими фатальными.

-Тут, конечно, много факторов. И вина обоюдная. Kia летел по крайней левой полосе, а перед ним стоял кроссовер, из -за которого газелист его мог и не видеть. Ну, и скорость, конечно, просто бешеная.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот с видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: