Авария в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX

Кармаскалинский район | 25 май 2020 | 09:21

ДТП с пострадавшей произошло ближе к вечеру 24 мая в Кармаскалинском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.



На дороге Кармаскалы-Нижний Тюкунь 33-летняя женщина на отечественной «десятке», предположительно, столкнулась с Suzuki SX. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 получила травмы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram