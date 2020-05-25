Авария в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX
Кармаскалинский район | 25 май 2020 | 09:21
ДТП с пострадавшей произошло ближе к вечеру 24 мая в Кармаскалинском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.
На дороге Кармаскалы-Нижний Тюкунь 33-летняя женщина на отечественной «десятке», предположительно, столкнулась с Suzuki SX. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 получила травмы.
Напомним, на видео попала жесткая авария, которая произошла в Уфе.
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Источник:
ufa.aif.ru
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