Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX

Авария в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX

Авария в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX

Кармаскалинский район | 25 май 2020 | 09:21

ДТП с пострадавшей произошло ближе к вечеру 24 мая в Кармаскалинском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.

На дороге Кармаскалы-Нижний Тюкунь 33-летняя женщина на отечественной «десятке», предположительно, столкнулась с Suzuki SX. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 получила травмы.

В Кармаскалинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

Читайте также:

В Кармаскалинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома
Начато разбирательство.

Напомним, на видео попала жесткая авария, которая произошла в Уфе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: