Во время пожара на Шаранском керамическом комбинате пострадали 4 человека
Шаранский район | 25 май 2020 | 21:34
Четыре человека пострадали в результате пожара на предприятии по производству керамических изделий в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ЧП произошло на Шаранском керамическом комбинате во время проведения плановых ремонтных работ. По предварительной информации, произошло воспламенение вентиляционной трубы.
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Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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Источник:
regnum.ru
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