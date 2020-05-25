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Во время пожара на Шаранском керамическом комбинате пострадали 4 человека

Во время пожара на Шаранском керамическом комбинате пострадали 4 человека

Шаранский район | 25 май 2020 | 21:34

Четыре человека пострадали в результате пожара на предприятии по производству керамических изделий в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

ЧП произошло на Шаранском керамическом комбинате во время проведения плановых ремонтных работ. По предварительной информации, произошло воспламенение вентиляционной трубы.

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Площадь возгорания составила 15 кв. метров, в настоящее время пожар ликвидирован полностью. В результате пожара пострадали четыре человека, они были госпитализированы в больницу села Шаран.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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Источник: regnum.ru

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