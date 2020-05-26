Авария в Хайбуллинском районе: водитель без прав на полном ходу съехал в кювет
Хайбуллинский район | 26 май 2020 | 09:23
Вчера, 25 мая, в Хайбуллинском районе произошло серьезное ДТП. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет. После этого машина опрокинулась.
Авария произошла на 55 км автодороги Сибай-Акъяр. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение.
Ранее сообщалось об аварии, которая произошла в Кармаскалинском районе: женщина за рулем ВАЗ-2110 столкнулась с Suzuki SX
Источник:
bash.news
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