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Авария в Хайбуллинском районе: водитель без прав на полном ходу съехал в кювет

Авария в Хайбуллинском районе: водитель без прав на полном ходу съехал в кювет

Хайбуллинский район | 26 май 2020 | 09:23

Вчера, 25 мая, в Хайбуллинском районе произошло серьезное ДТП. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет. После этого машина опрокинулась.

Авария произошла на 55 км автодороги Сибай-Акъяр. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение.

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Водитель и его 47-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

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Источник: bash.news

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