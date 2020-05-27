Авария в Салавате: 83-летний дедушка на «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор
Салават | 27 май 2020 | 09:09
ДТП с двумя пострадавшими пенсионерами произошло днём 26 мая в Салавате, сообщает ГИБДД Башкирии.
На улице Вокзальной 83-летний дедушка на отечественной «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор. В результате аварии водитель и его 79-летняя пассажирка получили травмы.
Напомним, 25 мая, в Хайбуллинском районе произошло серьезное ДТП. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет. После этого машина опрокинулась.
Источник:
ufa.aif.ru
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