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Авария в Салавате: 83-летний дедушка на «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор

Авария в Салавате: 83-летний дедушка на «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор

Салават | 27 май 2020 | 09:09

ДТП с двумя пострадавшими пенсионерами произошло днём 26 мая в Салавате, сообщает ГИБДД Башкирии.

На улице Вокзальной 83-летний дедушка на отечественной «шестёрке» съехал в кювет и врезался в забор. В результате аварии водитель и его 79-летняя пассажирка получили травмы.

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Причины аварии выясняются.

Напомним, 25 мая, в Хайбуллинском районе произошло серьезное ДТП. Водитель отечественной "семерки" на полном ходу съехал в кювет. После этого машина опрокинулась.

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Источник: ufa.aif.ru

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