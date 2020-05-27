В Абзелиловском районе конфликт между арендатором пруда и местными жителями завершился стрельбой

Абзелиловский район | 27 май 2020 | 17:25

В Абзелиловском районе Башкирии конфликт между селянами и арендатором пруда обернулся стрельбой. По словам местных жителей, подростки пришли к водоему, чтобы искупаться, и были встречены агрессивным работником предпринимателя.







«Все отошли, сейчас буду по ногам стрелять. Я дурак на голову, отошли все!» — угрожает мужчина находившимся на берегу людям, как следует из сделанной на месте видеозаписи.

Как прокомментировали в МВД РФ по РБ, в полицию сообщение поступило от жителя села Ташбулатово. При этом другая сторона уверяет, что жители деревни пытались забрать сети с рыбой, и работник пытался их остановить.

"Прибывший на место участковый уполномоченный Отдела МВД России по Абзелиловскому району предварительно установил, что озеро арендуется предпринимателем, который занимается разведением и отловом рыбы в нем. Работник предпринимателя увидел, как группа людей пытается вытащить из озера установленную ранее сеть и решил их остановить. В результате произошел конфликт. На данный момент проводится проверка для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РФ", сообщают в ведомстве.

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Фото: скриншот с видео