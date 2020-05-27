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В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы

В Миякинском районе сильный ветер повредил крышу здания больницы

Миякинский район | 27 май 2020 | 17:37

Сильный ветер повредил крышу хирургического корпуса районной больницы в Миякинском районе сегодня в полдень 27 мая. ГУ МЧС РФ по РБ сообщает о частичном повреждение кровли крыши в здании ЦРБ на улице Советской в селе Киргиз-Мияки.

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“Вследствие кратковременных сильных порывов ветра произошло частичное повреждение кровли крыши хирургического отделения Миякинской центральной больницы. Пострадавших нет. Эвакуация пациентов не проводилась и не требуется. Больница функционирует в штатном режиме. Запланированы ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», сообщают в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv

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