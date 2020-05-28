Вахтовики из Башкирии устроили бунт попытавшись сбежать из обсерватора в Казани
| 28 май 2020 | 13:31
170 вахтовиков, которые прибыли из Амурской области, устроили пьяный дебош в обсерваторе города Казань. Выпив алкоголь, они решили убежать из обсерватора "Ливадия".
После профилактической беседы с сотрудниками полиции основная часть вахтовых рабочих вернулась в обсерватор, в отдел доставили 8 человек, среди которых оказались жители Тюменской и Омской областей, а также уроженцы Башкирии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также