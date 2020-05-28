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Вахтовики из Башкирии устроили бунт попытавшись сбежать из обсерватора в Казани

Вахтовики из Башкирии устроили бунт попытавшись сбежать из обсерватора в Казани

| 28 май 2020 | 13:31

170 вахтовиков, которые прибыли из Амурской области, устроили пьяный дебош в обсерваторе города Казань. Выпив алкоголь, они решили убежать из обсерватора "Ливадия".

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Как сообщает ИА "Татар-информ", мужчины сломали кнопку экстренного вызова и организовали сбор у выхода. Их попросили возвратиться в комнаты, но они начали буянить, разбили у входной двери стекло, неадекватным образом себя вели.

После профилактической беседы с сотрудниками полиции основная часть вахтовых рабочих вернулась в обсерватор, в отдел доставили 8 человек, среди которых оказались жители Тюменской и Омской областей, а также уроженцы Башкирии.

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