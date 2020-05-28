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В Башкирии сообщили о возобновление поисков водолазами пропавших Артема Мазова с детьми

В Башкирии сообщили о возобновление поисков водолазами пропавших Артема Мазова с детьми

Уфа | 28 май 2020 | 15:43

Поиски 38-летнего Артема Мазова и двух его сыновей, которые пропали в октябре 2019 года, снова возобновятся. Об этом сообщает издание UFA1.

Александр Чачин, начальник водолазной службы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказал, что специалисты начнут выходить на воду, когда уровень в реке Уфимка спадет, а это произойдет примерно через 2-3 недели. Визуальный поиск потерявшихся уже идет, проводится осмотр берега. Гидрологи уже прошли со своим оборудованием. Но пока нет никакой информации.



Водолазы уже в прошлом году искали Мазовых на дне Белой и Уфимки, но безуспешно.

Напомним, что в октябре прошлого года в полицию обратилась жена Артема Мазова. Она рассказала, что ее муж исчез вместе с двумя детьми. Также она сообщила, что перед этим они с мужем поругались по поводу предстоящего развода. Она планировала развестись с ним.

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Машину сотрудники полиции нашли 28 октября возле санатория "Речные зори" за поселком Максимовка. Ни хозяина машины, ни его детей рядом не было. И все еще их местонахождение неизвестно.

За сведения, которые могут привести к их местопребыванию, МВД республики объявило вознаграждение.

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Источник: ufa1.ru

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