Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава

Житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава

Житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава

Стерлитамакский район | 29 май 2020 | 13:58

24 мая 2020 года в Стерлитамаке пострадал судебный пристав. Ранее потерпевший, исполняя свои обязанности, по решению суда передал автомобиль 41-летнего местного жителя в счет оплаты долга. Должник затаил на служащего обиду.



Подозреваемый встретил мужчину на улице и облил горючей жидкостью. После этого злоумышленник угрожал ему убийством и пытался поджечь. Судебный пристав смог защитить себя и отбиться от нападавшего.

В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа

Читайте также:

В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа
Подозреваемого задержали. На данный момент обстоятельства случившегося уточняются, решается вопрос о заключении горожанина под стражу. Дело взяли на особый контроль в следственном управлении.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: