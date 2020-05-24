Житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава

Стерлитамакский район | 29 май 2020 | 13:58

24 мая 2020 года в Стерлитамаке пострадал судебный пристав. Ранее потерпевший, исполняя свои обязанности, по решению суда передал автомобиль 41-летнего местного жителя в счет оплаты долга. Должник затаил на служащего обиду.







Подозреваемый встретил мужчину на улице и облил горючей жидкостью. После этого злоумышленник угрожал ему убийством и пытался поджечь. Судебный пристав смог защитить себя и отбиться от нападавшего.



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Подозреваемого задержали. На данный момент обстоятельства случившегося уточняются, решается вопрос о заключении горожанина под стражу. Дело взяли на особый контроль в следственном управлении.