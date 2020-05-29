Житель Нефтекамска перед зданием мэрии пригрозил сжечь себя

Нефтекамск | 29 май 2020 | 14:07

Житель Нефтекамска устроил настоящее театральное представление перед зданием мэрии. Мужчина инсценировал акт самосожжения на площади 29 мая. Стали известны причины такого шокирующего поступка.







Накануне местный житель выдвинул имущественные требования администрации города, за невыполнение которых пообещал устроить широкий резонанс. ИА «Башинформ» сообщает, что местные власти решили организовать пожарный проезд на земле, которую арендовал мужчина. Однако этот участок земли никак не осваивался, зарос травой и не находится в активном пользовании.



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Фото: скриншот видео