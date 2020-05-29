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Житель Нефтекамска перед зданием мэрии пригрозил сжечь себя

Житель Нефтекамска перед зданием мэрии пригрозил сжечь себя

Нефтекамск | 29 май 2020 | 14:07

Житель Нефтекамска устроил настоящее театральное представление перед зданием мэрии. Мужчина инсценировал акт самосожжения на площади 29 мая. Стали известны причины такого шокирующего поступка.



Накануне местный житель выдвинул имущественные требования администрации города, за невыполнение которых пообещал устроить широкий резонанс. ИА «Башинформ» сообщает, что местные власти решили организовать пожарный проезд на земле, которую арендовал мужчина. Однако этот участок земли никак не осваивался, зарос травой и не находится в активном пользовании.

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Стало известно, что решение сделать пожарный проезд именно там предписали сотрудники МЧС, так как недалеко многоквартирный дом, а это единственное место, где сможет проехать машина. Житель Нефтекамска выступил против такой инициативы и инсценировал самосожжение. Он поджег одежду горючей жидкостью и бросил перед собой, а его подельники бросились тушить «человека». Сейчас мужчину разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что житель Стерлитамака пытался поджечь судебного пристава. Так он решил отомстить за свой автомобиль.

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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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