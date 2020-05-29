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В Стерлитамаке парень спас двух тонущих детей

В Стерлитамаке парень спас двух тонущих детей

Стерлитамакский район | 29 май 2020 | 17:49

В Стерлитамаке купание на данный момент запрещено. Городской пляж начнет работу с 10 июня. Но местные жители игнорируют запрет и пытаются открыть купальный сезон.



27 мая двое мальчиков девяти и двенадцати лет решили поплавать в Ашкадаре в ста метрах от пляжа. Однако течение оказалось слишком сильным и они начали тонуть. По счастливой случайности рядом оказался молодой человек, который самостоятельного вытащил из воды одного мальчика и позвал спасателей, чтобы помочь второму ребенку. Дети остались живы.

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— Мы напоминаем, что нахождение на пляже детей без сопровождения взрослых запрещено. А также просим отозваться молодого человека, который спас детей. Он оказался очень скромным и не сообщил нам своего имени. Хотим поблагодарить его, — сообщил начальник аварийно-спасательной службы Михаил Цовбун.
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Источник: proural.info

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