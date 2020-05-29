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В Зианчуринском районе сын спас из пожара свою семью

В Зианчуринском районе сын спас из пожара свою семью

Зианчуринский район | 29 май 2020 | 20:41

Накануне, 28 мая, в селе Исянгулово произошел инцидент. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



В двухэтажном кирпичном доме, где проживает многодетная семья, вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме находились двое детей в возрасте 12 и 6 лет. Звонок спасателям поступил в 17.28, а уже в 17.46 пожарные полностью ликвидировали открытое горение. Как оказалось, огонь вспыхнул в одной из комнат на втором этаже. К счастью, удалось избежать жертв. И этому поспособствовало несколько факторов.

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Дом многодетной семьи был оснащен пожарным извещателем. Когда устройство сработало, на улице находился 16-летний ребенок вместе с двоюродным братом. Подростки, не мешкая, нашли откуда идет звук и побежали за младшими детьми. Все вместе ребята покинули дом и вызвали спасателей. Благодаря этому ребята уберегли себя не только от огня, но и негативного воздействия опасных факторов горения.

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Источник: proural.info

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