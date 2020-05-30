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ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину

ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину

Стерлитамакский район | 30 май 2020 | 12:35

Накануне, 29 мая, в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Молодой водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, авария случилась на улице Вокзальной. Предположительно, 23-летний автомобилист на «Дэу Нексия» наехал на женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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К сожалению, травмы пострадавшей оказались несовместимы с жизнью. 51-летняя женщина скончалась в больнице в 4:00. Госавтоинспекция начала разбирательство смертельного ДТП.
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Источник: gorobzor.ru

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