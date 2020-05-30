Авария в Уфе: водитель за рулем Nissan Pathfinder столкнулся с встречной «Ладой Гранта»

Уфа | 30 май 2020 | 14:34

Накануне днем, 29 мая, на улице Ульяновых в Уфе произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем Nissan Pathfinder при повороте на улицу Кислородная столкнулся с встречной «Ладой Гранта».



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