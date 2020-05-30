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В Стерлитамаке мужчина покусал полицейского

В Стерлитамаке мужчина покусал полицейского

Стерлитамакский район | 30 май 2020 | 23:30

В Башкирии местного жителя будут судить за весьма странный поступок. 35-летний мужчина предстанет перед судом за то, что покусал полицейского. Более официальная версия обвинения характеризуется статьей УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».



Инцидент произошел в Стерлитамаке еще в прошлом месяце. Сегодня местная Прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в суд. А ведь он мог получить и другое обвинение.

Началось все с того, что в день инцидента житель Стерлитамака пытался обчистить терминал для оплаты сотовой связи. Оттуда мужчина похитил ящик для денег. Но тут его попытались отавновить сотрудники ППС.

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Пресс-служба Прокуратуры Стерлитамака:
Пытаясь вырваться, он укусил сотрудника полиции за пальцы правой руки, чем совершил преступление средней тяжести. По факту покушения на хищение ящика из терминала оплаты сотовый связи в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку находившаяся в нем сумма денег недостаточна для квалификации содеянного как преступного деяния.
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Источник: bash.news

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