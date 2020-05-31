Следком Башкирии разыскивает предполагаемого насильника из Белорецкого района

Жителя деревни Азнагулово Белорецкого района объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании, сообщила сегодня, 31 мая, пресс-служба Следственного комитета Башкирии. Мужчину, по информации ведомства, зовут Гадельшин Вахит Вадитович, который родился 24 декабря 1991 года рождения.
— В ночь на 28 мая жительница Белорецкого района подверглась нападению со стороны подозреваемого в лесном массиве вблизи деревни Азнагулово. После совершенного преступления мужчина скрылся от органов следствия. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и всех обстоятельств изнасилования, — отметили в пресс-службе.