Следком Башкирии разыскивает предполагаемого насильника из Белорецкого района

Белорецкий район | 31 май 2020 | 17:05

Жителя деревни Азнагулово Белорецкого района объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании, сообщила сегодня, 31 мая, пресс-служба Следственного комитета Башкирии. Мужчину, по информации ведомства, зовут Гадельшин Вахит Вадитович, который родился 24 декабря 1991 года рождения.







— В ночь на 28 мая жительница Белорецкого района подверглась нападению со стороны подозреваемого в лесном массиве вблизи деревни Азнагулово. После совершенного преступления мужчина скрылся от органов следствия. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и всех обстоятельств изнасилования, — отметили в пресс-службе.

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Ведомство также распространило ориентировки на предполагаемого преступника.Если вы знаете, где находится подозреваемый, сообщите об этом полиции по номеру 02 (с мобильного 102) или 8 (347) 251–62–51.