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В Салавате мужчина ударил свою сожительницу кухонным ножом

В Салавате мужчина ударил свою сожительницу кухонным ножом

Салават | 31 май 2020 | 17:11

В полицию Салавата поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Из квартиры дома, расположенного на Школьном переулке, госпитализировали 47-летняя местную жительницу с колото-резаной раной.

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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, между пострадавшей и ее сожителем в ходе распития алкоголя произошел словесный конфликт, в итоге которого мужчина ударил свою сожительницу кухонным ножом в живот. 40-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.
- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается тяжесть телесных повреждений, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

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