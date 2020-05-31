В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток

Стерлитамакский район | 31 май 2020 | 20:26

В Башкирии 31 мая в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о гибели ребенка на воде. Как пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний мальчик.







Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу карьера, затем пошел искупаться. В итоге, отдых на воде закончился трагедией.

«По факту смерти 14-летнего подростка в водоеме Стерлитамака проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители погибшего, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», — прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«С наступлением теплых дней количество отдыхающих у водоемов увеличилось. Особенно к воде тянет детей, у которых сейчас начались каникулы. В этот период многие из них остаются без надзора взрослых, что может повлечь за собой трагические последствия. Убедительно просим родителей не оставлять детей без присмотра, а также отпускать их одних на водоемы», — обратились к гражданам в Госкомитете.

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Фото: скриншот с видео