В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток
Стерлитамакский район | 31 май 2020 | 20:26
В Башкирии 31 мая в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о гибели ребенка на воде. Как пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний мальчик.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу карьера, затем пошел искупаться. В итоге, отдых на воде закончился трагедией.
«По факту смерти 14-летнего подростка в водоеме Стерлитамака проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители погибшего, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», — прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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