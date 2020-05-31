В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий
Нефтекамск | 31 май 2020 | 20:39
Крупный пожар произошел сегодня, 31 мая, в Нефтекамске. По улице Техноснабовская вспыхнул склад по хранению пластикового-картонного сырья. На место выехали пожарные из нескольких частей округа.
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Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС
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