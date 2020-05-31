В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий

Нефтекамск | 31 май 2020 | 20:39

Крупный пожар произошел сегодня, 31 мая, в Нефтекамске. По улице Техноснабовская вспыхнул склад по хранению пластикового-картонного сырья. На место выехали пожарные из нескольких частей округа.



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Фото: МЧС

Несмотря на сильный ветер, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на другие помещения и тем самым избежать серьезные последствия возгорания.Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.