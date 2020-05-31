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В ряде районов Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов и фермы

В ряде районов Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов и фермы

| 31 май 2020 | 22:57

На Башкирию сегодня обрушилась настоящая буря. Десятки домов остались без крыш и электричества. Ураганный ветер прошелся по Чекмагушевскому району.



Эти кадры сделаны в селах Узмяш и Юмашево. Повалены деревья и электроопоры.

Населенные пункты обесточены, электричество не восстановлено. Жертвой природной стихии стали и крупные сельхозпредприятия. Буквально за секунды ветер сорвал крыши  с трех ферм СПК «Базы». Люди и животные, которые в это время были в здании, к счастью, не пострадали. А сами фермеры подсчитывают сумму ущерба. По предварительным расчетам, это уже миллионы рублей.
Циклон прошелся также в Чишминском, Иглинском, Благоварском, Уфимском районах. Практически везде выпавший град был размером с куриное яйцо. Все, что было высажено в открытый грунт в частных подворьях, повреждено. Садоводы не только собирают лед лопатой, но и подсчитывают убытки.
На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео

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Пострадали не только насаждения в огородах. Град шел с такой силой, что лед побил даже автомобили. Полчаса ледяной бомбежки – разбиты стекла и остались вмятины на капоте от майской непогоды.
 
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Источник: bash.news
Фото: скриншот с видео bash.news

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