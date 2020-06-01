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"Мы — на стороне жителей": глава администрации Абзелиловского района прокомментировал стрельбу на частном озере

"Мы — на стороне жителей": глава администрации Абзелиловского района прокомментировал стрельбу на частном озере

Абзелиловский район | 01 июн 2020 | 09:47

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков прокомментировал нашумевшую историю со стрельбой на арендованном озере в Ташбулатово. Напомним, в конце мая конфликт между деревенскими подростками, которые оказались на территории водоема, и арендатором пруда вылился в стрельбу со стороны взрослого. Работник частного предпринимателя открыл огонь, угрожая тем, что он больной на голову.



По словам Ильдара Нафикова, в этой ситуации нет неизвестных переменных, и позиция муниципалитета определена.

«Наши сограждане стали жертвами действий, перешедших грань норм поведения в обществе. Правовая оценка поведения сотрудника арендатора и применения им оружия в будет дана правоохранительными органами в ближайшее время.
Руководитель района встретился с инициативной группой жителей деревни Ташбулатово и всеми участниками нашумевшей истории.
В Абзелиловском районе конфликт между арендатором пруда и местными жителями завершился стрельбой

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«Хочу донести до жителей района. Мы — на стороне жителей деревни Ташбулатово. Откровенный разговор, состоявшийся в Администрации Ташбулатовского сельского совета, надеюсь, дал понять, что эта история не ни в коем случае не будет «спущена на тормозах». Мы своих не бросаем», пишет Нафиков на своей странице в соцсети.
Руководитель района добавил, что подобное поведение крайне недопустимо и конфликт можно было решить без применения оружия.

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Источник: gtrk.tv

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