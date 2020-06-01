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Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Оренбург мотоциклист столкнулся с «ВАЗ-2114»

Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Оренбург мотоциклист столкнулся с «ВАЗ-2114»

| 01 июн 2020 | 10:52

В минувшее воскресенье на 26 километре трассы Уфа-Оренбург «ВАЗ-2114» столкнулся на перекрестке с мотоциклом. Авария случилась около девяти часов вечера.

За рулем автомобиля находился 32-летний уфимец, а мотоциклом управлял 28-летний водитель. При этом двухколесный транспорт не был зарегистрирован, а сам мужчина, получивший травмы, не имел водительских прав.

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Всего за сутки в Башкортостане зарегистрировано 11 ДТП с 12 пострадавшими. 63 водителя задержаны за нетрезвое вождение, а всего автоинспекторы выявили две тысячи нарушений ПДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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