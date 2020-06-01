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Пожар Нефтекамске: в собственном доме едва не сгорел слабовидящий мужчина

Пожар Нефтекамске: в собственном доме едва не сгорел слабовидящий мужчина

Нефтекамск | 01 июн 2020 | 15:00

Накануне, 31 мая, в Нефтекамске произошло возгорание жилого дома. В 00:07 в управление МЧС России по РБ поступило сообщение о пожаре на улице Воробьева.

На место происшествия выехали спасатели, но на момент их приезда здание площадью 30 квадратных метров уже было охвачено языками пламени.



Оказалось, что на момент пожара внутри находился хозяин дома. В районе полуночи неспавший мужчина услышал треск, исходивший со стороны веранды. Он пошел посмотреть, что там происходит, и увидел пожар. До этого момента мужчина не чувствовал запаха дыма. Хозяин дома закрыл входную дверь, чтобы огонь не проник внутрь. Ему на помощь пришел сосед, заметивший возгорание, он разбил окно и залез вовнутрь. Он нашел мужчину и вывел через сделанный проем. Как оказалось у собственника дома были проблемы со зрением и подошедшая помощь, вероятно, спасла ему жизнь.

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На данный период времени выясняются причины пожара. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России по РБ.

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Источник: proural.info

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