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В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину

В Туймазах мужчина надругался над 10-летней девочкой, заманив ее в машину

Туймазинский район | 02 июн 2020 | 13:36

Страшное преступление произошло в Туймазах. Именно там 31 мая 43-летний мужчина надругался над 10-летней девочкой. Известно, что педофил заманил ребёнка к себе в машину.



Как сообщает издание «КП-Уфа», возле одного из местных магазинов мужчина подкараулил девочку и заманил к себе в машину, где совершил насильственные действия сексуального характера. После произошедшего пострадавшая рассказала всё маме, которая тут же обратилась в полицию. Девочке удалось запомнить номера машины, поэтому преступника удалось быстро вычислить.

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Машину предполагаемого насильника нашли на автостоянке. Автомобиль принадлежит 43-летнему сборщику мебели, который был доставлен в отделение полиции и во всём сознался. Было возбуждено уголовное дело.

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Источник: bash.news

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