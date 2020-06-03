В секс-шопе города Белорецка ограбили пенсионерку

В конце мая в Белорецке двое мужчин ограбили 68-летнюю женщину — продавца в секс-шопе.
Как сообщает МВД республики, вечером 30 мая нападавшие ворвались в интим-магазин. Они принялись угрожать женщине ножом, забрали у нее из сумки деньги, карту, ювелирные аксессуары и телефон. Уходя, один из грабителей заметил на витрине некий товар из силикона для мужчин.
Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых — горожан 29 и 30 лет. Они признали вину и рассказали о том, как все было.