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В секс-шопе города Белорецка ограбили пенсионерку

В секс-шопе города Белорецка ограбили пенсионерку

Белорецкий район | 03 июн 2020 | 11:50

В конце мая в Белорецке двое мужчин ограбили 68-летнюю женщину — продавца в секс-шопе.



Как сообщает МВД республики, вечером 30 мая нападавшие ворвались в интим-магазин. Они принялись угрожать женщине ножом, забрали у нее из сумки деньги, карту, ювелирные аксессуары и телефон. Уходя, один из грабителей заметил на витрине некий товар из силикона для мужчин.

Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых — горожан 29 и 30 лет. Они признали вину и рассказали о том, как все было.

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Кражу интим-товара один из задержанных обосновал так: он планировал продать изделие, а на деньги купить пива. К слову, суммарный ущерб оценили 60 тысяч рублей.

Сейчас мужчины находятся под стражей, расследование продолжается.

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Источник: news102.ru
Фото: яндекс

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