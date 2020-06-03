В секс-шопе города Белорецка ограбили пенсионерку

Белорецкий район | 03 июн 2020 | 11:50

В конце мая в Белорецке двое мужчин ограбили 68-летнюю женщину — продавца в секс-шопе.







Как сообщает МВД республики, вечером 30 мая нападавшие ворвались в интим-магазин. Они принялись угрожать женщине ножом, забрали у нее из сумки деньги, карту, ювелирные аксессуары и телефон. Уходя, один из грабителей заметил на витрине некий товар из силикона для мужчин.



Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых — горожан 29 и 30 лет. Они признали вину и рассказали о том, как все было.

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Фото: яндекс

Кражу интим-товара один из задержанных обосновал так: он планировал продать изделие, а на деньги купить пива. К слову, суммарный ущерб оценили 60 тысяч рублей.Сейчас мужчины находятся под стражей, расследование продолжается.