В Учалинском районе парни устроили стрельбу из-за девушки

Учалинский район | 04 июн 2020 | 19:16

3 июня в Учалинском районе произошла перестрелка. В больницу села Сафарово поступил пациент с травмой плеча. Мужчина получил ранение из травматического пистолета.



ИА «Башинформ» сообщает, что пострадавший участвовал в массовой перестрелке. Мужчина поссорился с возлюбленной, а та позвала на защиту своих знакомых. Словесный конфликт мужчин быстро перетек в драку, в ходе которой один из оппонентов достал пистолет.



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Житель села получил ранение в плечо, однако сильно не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками полиции. Личности участников конфликта предстоит установить.