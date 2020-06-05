В Буздякском районе Башкирии поймали неизвестного хищника | видео

Буздякский район | 05 июн 2020 | 11:32

Жители деревни Кузеево Буздякского района поймали зверя, который успел наделать шума в нескольких подворьях. Очевидцы описывают кровожадное животное, у которого красные глаза, клыки и агрессивное поведение.





На снятом местными жители видео есть момент нападения зверя на курятник. Жители Кузеево уверены: зверь, который таскает у них всех кур и гусей, и есть та самая чупакабра.





«Вот, поймали нечто!», комментирует автор ролика.

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Что стало с хищником дальше, не сообщается.Напомним, в сентябре прошлого года неизвестный зверь напал на одно из хозяйств в городе Благовещенске. Жертвами хищника стали около 14 кроликов и 20 куриц. Как сообщили очевидцы, тела всех животных обескровлены и выпотрошены. Несколькими днями позже в Белебее неизвестный зверь напал на кроликов в частном хозяйстве.