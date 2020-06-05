В Зилаирском районе Башкирии черные лесорубы подожгли гараж сотрудника лесхоза

Зилаирский район | 05 июн 2020 | 14:25

В Зилаирском районе Башкирии полицейские задержали по горячим следам двух сельчан, которые подожгли гараж местного жителя, потому что он мог помешать их незаконной деятельности.







Утром 2 июня 56-летний житель села Кананикольское обратился в полицию с сообщением о ночном поджоге бревенчатого гаража. К счастью, постройка не выгорела полностью, а пламя не перекинулось на дом потерпевшего, где он живет вместе с семьей.



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По данным пресс-службы МВД республики, правоохранителям удалось быстро вычислить поджигателей. Ими оказались двое мужчин 23 и 40 лет. Одни из них признался в поджоге и раскрыл мотивы преступления. 56-летний сельчанин работает в лесном хозяйстве и борется с незаконной вырубкой, а его односельчане зарабатывали как раз незаконной рубкой леса. Больше того, на момент совершения поджога, в отношении них стражи порядка уже проводили проверку. Теперь оба злоумышленника стали фигурантами дела о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.