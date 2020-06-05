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ДТП в Уфе: женщину сбил троллейбус | Видео

ДТП в Уфе: женщину сбил троллейбус | Видео

Уфа | 05 июн 2020 | 19:28

В Уфе троллейбус сбил женщину около пешеходного перехода. Видео с места ДТП распространилось в социальных сетях. По предварительным данным, авария произошла 3 июня на перекрестке бульвара Ибрагимова  и улицы Карла Маркса.



На записи видно, как троллейбус поворачивает за угол, женщина отходит назад, уступая дорогу. Судя по всему, она хотела сесть в него, по этой причине осталась на проезжей части. Транспорт задевает пешехода, сбивая ее с ног, и продолжает движение, после останавливается.

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На место поспешили стоящие неподалеку прохожие и сотрудник правоохранительных органов. Судя по всему, женщина получила серьезные травмы конечностей, на видео слышен ее крик боли.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео

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