Жительницу Туймазов, выбросившую младенца в мусорку, взяли под домашний арест

Туймазинский район | 06 июн 2020 | 10:39

Суд ужесточил меру пресечения для 35-летней жительницы Туймазов, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. Женщину взяли под домашний арест, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.







Напомним, в ночь с 13 на 14 мая обвиняемая родила ребенка дома и выбросила в мусорный контейнер. Проходящий мимо дворник случайно услышал шум из бака, нашел малютку и вызвал медиков. К счастью, ребенок, благодаря своевременной помощи, остался жив.

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На женщину было заведено уголовное дело по статье “покушение на убийство матерью новорожденного ребенка”. Суд избрал для нее мерой пресечения подписку о невыезде, однако, несмотря на запрет, обвиняемая на несколько дней улетела в Москву. В связи с этим суд по ходатайству следователя принял решение ужесточить меру пресечения.