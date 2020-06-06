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В Салаватском районе пропал без вести 6-летний мальчик

В Салаватском районе пропал без вести 6-летний мальчик

Салаватский район | 06 июн 2020 | 11:53

В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 6-летнего жителя деревни Урмантау Салаватского района. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Уточняется, что ребенок вышел из дома вчера, 5 июня, и не вернулся. Особо в поисковой ориентировке подчеркивается, что мальчик не разговаривает.

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Приметы: рост 110 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Был одет в синюю кофту, темно-синие шорты и сандалии молочного  цвета.


Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, обратитесь к волонтерам по номеру 8 (800) 700-54-52 или по номеру экстренных служб – 112.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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