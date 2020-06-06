Следственный комитет Башкирии подключился к поискам пропавшего ребенка

Салаватский район | 06 июн 2020 | 15:14

Следком Башкирии начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 6-летнего Ренеля Ганиева в деревне Урмантау Салаватского района. Известно, что днем 5 июня мальчик ушел из дома и пропал. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в полицию. Волонтеры ранее сообщали, что ребенок не разговаривает и позвать на помощь вряд ли сможет.







— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребенка, — рассказали в ведомстве. — Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики.



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Ренель был одет в синюю кофту, темно-синие шорты, в молочного цвета сандалии. Рост мальчика 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.В следкоме попросили всех, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка либо об обстоятельствах его исчезновения, сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273–99–88 (с мобильного 123), в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102) либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.