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В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа

В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа

Уфа | 06 июн 2020 | 15:29

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сегодня, 6 июня, сообщил, что двухлетняя девочка скончалась в больнице. Девочка вчера выпала из окна 10-го этажа дома № 46 по улице Мира в Черниковке.



— Уважаемые родители, обращаем ваше внимание на необходимость принятия мер по исключению доступа малолетних детей к открытым окнам, установки на стеклопакетах специальных ограничительных устройств. Не допускайте оставления детей одних без присмотра, — обратились в ведомстве.

В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа

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В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
По информации ведомства, за прошедшие два дня в Уфе несколько детей также выпали из окон домов. Трехлетний мальчик выпал со второго этажа и сейчас находится в больнице. В Стерлитамаке 17-летний подросток упал с высоты пятого этажа, получив серьёзные травмы. Также известно о 5-летнем ребенке, который выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован. Аналогичный случай произошел в Калтасинском районе с 3-летней девочкой.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы / vk.com

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