В Башкирии произошел пожар в торговом центре | Видео

Октябрьский | 06 июн 2020 | 16:49

В Башкирии загорелся двухэтажный торговый центр. Возгорание произошло днем в ТЦ «Лекс» в г. Октябрьский. По сообщению ГУ МЧС России по РБ, горела кровля здания.







Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии. К зданию на улице Островского прибыли 7 единиц техники и 26 пожарных. Еще до прибытия пожарной охраны администрация торгового центра эвакуировала 35 человек, находящихся в этот момент внутри.

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Фото: bash.news, Подслушано в Октябрьском vk.com

По оперативным данным пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.Дополнительной информации от МЧС пока не поступало. А тем временем, видео с места происшествия публикуются в местных пабликах в соцсетях.