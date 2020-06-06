В МЧС Башкирии прокомментировали пожар в ТЦ в Октябрьском | видео

Октябрьский | 06 июн 2020 | 22:29

В МЧС по Башкирии прокомментировали пожар, который произошел сегодня, 6 июня, в двухэтажном ТЦ в Октябрьском.Как сообщали очевидцы, загорелась популярная кальянная LEX на улице Островского.







Отметим, что, согласно указу главы Башкирии, кальянные еще не открылись. По информации МЧС Башкирии, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. До приезда пожарных из здания было эвакуировано 35 человек.

— В тушении задействованы 7 единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. По оперативным данным пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — отметили в ведомстве.





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Фото: МЧС по РБ