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Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка

Салаватский район | 06 июн 2020 | 22:50

Следователи Дуванского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» для всестороннего расследования пропажи 6-летнего ребенка.



Ренель Ганиев вышел вчера, 5 июня, из дома в селе Урмантау Салаватского района и до сих пор не вернулся. Известно, что мальчик не разговаривает. Как сообщили в следкоме Башкирии, поиски ведут полиция, спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры. Кроме того, задействована специальная криминалистическая техника, предназначенная для поиска на земле, воде и в воздухе. Исследуется территория деревни, прилегающие участки местности, в том числе лесной массив, а также река, протекающая через село.

— Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства исчезновения ребенка, допрашивают членов его семьи и односельчан, изучают жилищно-бытовые условия его проживания, взаимоотношения в семье, а также иные причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики, — отметили в ведомстве.
В Салаватском районе пропал без вести 6-летний мальчик

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Ренель был одет в синюю кофту, темно-синие шорты, в молочного цвета сандалии. Рост мальчика 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В следкоме попросили всех, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка либо об обстоятельствах его исчезновения, сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123), в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102) либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Источник: ufa1.ru

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