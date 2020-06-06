В Уфе утонул мужчина, решивший переплыть реку

Уфа | 06 июн 2020 | 23:21

В Уфе в районе паромной переправы у Сипайлово произошел несчастный случай. Стало известно, что утонул мужчина, решивший переплыть реку.







Информация о ЧП поступила в информационно-диспетчерский центр Уфы в субботу, 6 июня, в 18.00 часов.



По словам очевидцев произошедшего, мужчина распивал алкогольные напитки с товарищем на противоположном берегу и, вероятно, решил переплыть реку. В какой-то момент нетрезвый мужчина стал захлебываться. Волна от проплывшего мимо катера накрыла его и несчастный утонул.



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В пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что в настоящее время утонувшего мужчину ищут водолазы. Проводится доследственная проверка.



