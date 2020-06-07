В Учалинском районе ликвидировали лесной пожар на площади почти 2 гектара
Учалинский район | 07 июн 2020 | 12:23
В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрирован один очаг природного пожара, в Учалинском районе пожарные ликвидировали возгорание на площади 1,9 га, сообщили в региональном управлении МЧС.
Всего с начала пожароопасного периода в республике возникло 17 очагов природных пожаров на общей площади 116,5 га, это на 98 очагов меньше по сравнению с прошлым годом.
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Источник:
gtrk.tv
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