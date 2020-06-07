В Белорецке произошел пожар в ангаре по производству поддонов

Белорецкий район | 07 июн 2020 | 21:35

Сегодня в полдень в Белорецке произошёл пожар в металлическом ангаре по производству поддонов на улице Волкова. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.







Горел ангар площадью 20*70 кв.м., рядом с помещением также загорелись пиломатериалы на площади 300 кв.м. Общая площадь пожара составила 900 кв.м. В тушении было задействовано 37 человек и 16 единиц техники. Огонь был оперативно потушен, пострадавших нет.



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Фото: ГУ МЧС России по РБ

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и сотрудникам испытательной пожарной лаборатории МЧС России.