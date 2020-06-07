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В Салаватском районе найден пропавший мальчик

В Салаватском районе найден пропавший мальчик

Салаватский район | 07 июн 2020 | 22:02

В Салаватском районе найден шестилетний мальчик, ушедший из дома в селе Урмантау в неизвестном направлении еще 5 июня, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.



Все эти дни спасатели, волонтеры, полиция и местные жители методично прочесывали ближайшие населенные пункты и прилегающие к ним территории.

Следственный комитет Башкирии подключился к поискам пропавшего ребенка

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«К всеобщей радости, совместные старания увенчались успехом. Сегодня ближе к 9 вечера ребенка нашли живым в деревне Идельбаево. На место обнаружения пропавшего выехала бригада скорой помощи», — рассказали в ведомстве.
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Источник: www.bashinform.ru

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