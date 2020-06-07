В Салаватском районе найден пропавший мальчик

Салаватский район | 07 июн 2020 | 22:02

В Салаватском районе найден шестилетний мальчик, ушедший из дома в селе Урмантау в неизвестном направлении еще 5 июня, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.







Все эти дни спасатели, волонтеры, полиция и местные жители методично прочесывали ближайшие населенные пункты и прилегающие к ним территории.

«К всеобщей радости, совместные старания увенчались успехом. Сегодня ближе к 9 вечера ребенка нашли живым в деревне Идельбаево. На место обнаружения пропавшего выехала бригада скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram