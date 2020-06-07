В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка

Сегодня, 7 июня, в районе уфимского пляжа Солнечный в реке Белой утонул 19-летний молодой человек. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, уфимец погиб, спасая ребенка.
Уточняется, что информация о происшествии поступила в ИДЦ около 18:24 часов. Позже очевидцы рассказали спасателям, что парень отдыхал на берегу с друзьями, а рядом купались дети. Один из мальчиков начал тонуть, и молодые люди бросились спасать его. Ребенка удалось вытащить из воды, но в процессе один из парней потерял силы и пошел ко дну.