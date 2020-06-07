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В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка

В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка

Уфа | 07 июн 2020 | 22:21

Сегодня, 7 июня, в районе уфимского пляжа Солнечный в реке Белой утонул 19-летний молодой человек. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, уфимец погиб, спасая ребенка.



Уточняется, что информация о происшествии поступила в ИДЦ около 18:24 часов. Позже очевидцы рассказали спасателям, что парень отдыхал на берегу с друзьями, а рядом купались дети. Один из мальчиков начал тонуть, и молодые люди бросились спасать его. Ребенка удалось вытащить из воды, но в процессе один из парней потерял силы и пошел ко дну.

В Уфе девушку в одежде и с рюкзаком спасатели извлекли из воды

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Тело 19-летнего уфимца извлекли водолазы ПСО, после передали сотрудникам полиции. Обстоятельства выясняются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео

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