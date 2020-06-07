Стало известно где был обнаружен мальчик, пропавший 2 дня назад в Салаватском районе

Салаватский район | 07 июн 2020 | 23:23

В результате комплекса следственных и поисково-спасательных мероприятий 7 июня 2020 года одной из поисковых групп в лесном массиве мальчика удалось обнаружить живым. После этого незамедлительно организована его транспортировка и госпитализация в Малоязовскую центральную районную больницу с целью обследования и оказания медицинской помощи, преступных посягательств в отношении ребенка совершено не было.







В поисковых мероприятиях были задействованы сотрудники регионального следственного управления СК России, следователи-криминалисты отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из числа односельчан пропавшего ребенка. Всего в поисковых мероприятиях было занято около 200 человек.









В Следкоме РЛ сообщили, что использовалась специальная криминалистическая техника, предназначенная для поиска на земле, воде и в воздухе, в том числе: вертолет, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы и водный транспорт.Следственное управление выражает благодарность всем службам и добровольцам, принявшим участие в поисках ребенка!

Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 6-летнего мальчика в селе Урмантау Салаватского района, который вышел из дома, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы. Ранее мальчик уже самовольно уходил, однако, был найден силами родителей и односельчан в лесном массиве. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан по данному факту было возбуждено уголовное дело и незамедлительно организованы поиски.





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Фото: СУ СКР про РБ