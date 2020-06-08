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Авария в Уфе: пьяный водитель с четырьмя пассажирами въехал в электроопору

Авария в Уфе: пьяный водитель с четырьмя пассажирами въехал в электроопору

Уфа | 08 июн 2020 | 09:29

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в ночь на 8 июня в столице республики. В третьем часу 21-летний местный житель за рулем «Volkswagen Polo», предположительно, не справившись с рулевым управлением налетел на электроопору.



В результате аварии четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. У водителя обнаружены признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. За это ему выставлен штраф, соизмеримый за управление в нетрезвом состоянии, отметили в пресс-службе ГИБДД РБ.

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Добавим, всего 7 июня на дорогах Башкортостана зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено порядка 2000 нарушений ПДД, задержаны 66 нетрезвых водителя.

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Источник: gtrk.tv

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