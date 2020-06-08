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Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет

Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет

Мелеузовский район | 08 июн 2020 | 09:42

Вчера, 7 июня, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Ford Focus на полном ходу съехал в кювет. После этого иномарка опрокинулась. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

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Авария произошла на 208 км автодороги Уфа-Оренбург. За рулем "Фокуса" находился 61-летний житель города Кумертау. По всей видимости, мужчина попросту не справился с рулевым управлением.

В результате аварии водитель автомобиля получил травмы. Также в ДТП пострадала его супруга. Их незамедлительно доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам региональной ГИБДД.

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Источник: bash.news

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