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В нескольких районах Башкирии введут режим ЧС

В нескольких районах Башкирии введут режим ЧС

| 08 июн 2020 | 12:02

В Башкирии из-за сильного ветра и крупного града 31 мая в восьми муниципальных районах республики зарегистрирована гибель сельскохозяйственных культур на площади свыше 134 тысяч гектаров.



Как рассказал на правительственном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, на территории Буздякского и Шаранского районов также повредилась кровля зданий.  

«Предлагаю ввести режим чрезвычайной ситуации на территории этих муниципалитетов со сроком до 20 июня текущего года», – выступил с инициативой Гумеров.
В ряде районов Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов и фермы

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Соответствующий указ о введении режима чрезвычайной ситуации в районах Башкирии на данный момент не подписан.

Ранее сообщалось, что град в Башкирии нанес муниципалитету ущерб в 20 млн рублей.

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Источник: gorobzor.ru

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